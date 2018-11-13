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      Выбранный на драфте НБА баскетболист приедет в сборную Украины

      17 Читати новину українською
      Иссуф Санон
      Иссуф Санон / xsport.ua

      19-летний защитник Иссуф Санон присоединится в ряды национальной сборной Украины на матче второго раунда квалификации чемпионата мира-2019 против Словении и Испании.

      Игрок словенской "Олимпии", которого на драфте НБА-2018 под 44-м пиком выбрал "Вашингтон Уизардс", будет иметь возможность дебютировать за взрослую сборную уже в следующих официальных матчах. Санон подтвердил свой приезд в лагерь национальной команды, сообщили в Федерации баскетбола Украины.

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      Напомним, матч против сборной Словении сборная Украины проведет в обновленном ДС "Юность" в Запорожье 29 ноября, а против Испании будет играть на выезде 2 декабря.

      Стоит отметить, что после драфта Санон сыграл за "Вашингтон Уизардс" в Летней лиге НБА: на турнире в Лас-Вегасе украинец отыграл в четырех матчах, в которых набирал 2,3 очка, делал 1,5 перехвата и 1,3 передачи за 15,5 минуты в игре. Однако в дальнейшем он продолжил выступление в чемпионате Словении за "Олимпию", где в 5 матчах в среднем набирает 4,4 очка, делает 2,4 подбора и 1,6 передачи за 16,0 минуты на площадке. Также украинец сыграл в составе "Олимпии" в 5 матчах Лиги чемпионов ФИБА, в которых он за 13,4 минуты набирает 3,2 очка, делает 2,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

      На международной арене в составе сборных воспитанник "Днепра" выступал в 2017 году, когда в составе юниорской сборной Украины U-18 играл на чемпионате Европы в Дивизионе А, по итогам которого стал вторым самым результативным игроком турнира.

       

      Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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