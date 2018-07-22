Выбраны 13 лучших фотографий собак с престижного конкурса: миловидные кадры

Знаменитый кинологический клуб в Kennel Club в Великобритании объявил победителей ежегодного фотоконкурса собак Dog Photographer of the Year. Избранные фотографии вышли не только миловидными, но и достаточно профессиональными.

Об этом сообщают на The Guardian.

На престижный фотоконкурс подают заявки фотографы со всего мира. По результатам конкурса 2018 года главный приз получила Моника Медин за фотографию датского дога, который сидит один в лесу.

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На других фото собаки разных пород путешествуют с хозяевами и веселятся с любимыми игрушками.