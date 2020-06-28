Прокуратура Харьковской области передала в суд обвинение в отношении подполковника местной полиции. Мужчину подозревают в получении 1500 долларов взятки. Когда его задерживали правоохранители, он пытался бежать, выбрасывая по дороге деньги. Но в конце концов врезался в машину полиции.

Как полицейский получал взятку

Событие произошло 20 января возле магазина "Мишка" на площади Конституции. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

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Тогда частный предприниматель передал полицейскому 1,5 тысяч долларов (более 40 тысяч гривен). Последний работал в должности старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Киевского отдела на Харьковщине.

За полученные деньги правоохранитель должен был "закрыть глаза" на:

самовольное занятие предпринимателем земельного участка;

осуществление незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе.

Детали задержания злоумышленника

Получив взятку в салоне своего авто, подполковник пытался покинуть место происшествия. Но в это время его заблокировали оперативники. Поэтому мужчина заехал на тротуар и мимо пешеходов поехал до центрального входа в Харьковский городской совет.

Преследование продолжилось на проезжей части. Здесь, пытаясь избавиться от денег, полицейский начал на ходу их выбрасывать в окно. А уже во время погони авто злоумышленника столкнулось с машиной полиции. В результате горе-полицейский был заблокирован.

Но несмотря на это, ему все же удалось выбежать из машины. Заметим, что в авто сидела его 8-летняя дочь. Далее мужчина побежал по площади Павловской. Но в сквере полицейского догнали и задержали. Выброшенные деньги собрали очевидцы происшествия и передали правоохранителям.

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Как правоохранители задерживали горе-полицейского / Коллаж 24 канала

Что ему грозит

Лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Лишение права занимать должности или заниматься деятельностью в структуре МВД сроком до трех лет;

Конфискация имущества.

Уголовное производство расследовало территориальное управление ГБР в Полтаве. Оперативное сопровождение осуществляло Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции.