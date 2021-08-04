Детектив Национального антикоррупционного бюро Николай Карась уточнил, что телефоны нашли дома у Товмасяна. Должны доказать, что они принадлежали именно чиновнику.
Важно Более миллиона гривен взятки: НАБУ сообщил о подозрении главе Харьковского облсовета Товмасяну
Они были разбиты и выброшены из окна,
– рассказал Карась.
Телефоны выбросил сам Товмасян
Юрий Бутусов написал, что во время обыска Товмасян выбросил в окно оба своих телефона. Однако, по словам журналиста, это не помогло политику "скрыть свои контакты".
Работают ли телефоны
Детектив отметил, что пока не может прокомментировать их пригодность для дальнейшего использования. В дальнейшем будут выяснять, возможно ли восстановить данные из телефонов.
Правда, Карась отметил, что во время вручения подозрения Товмасян сопротивления не оказывал.
Что известно о подозрении Товмасяну
- Подозрение НАБУ и САП вручили Товмасяну по факту получения более миллиона гривен взятки.
- По версии следствия, Товмасян вместе со своим заместителем требовал деньги за то, чтобы оставить на должности руководителя предприятия.
- 22 июля "на горячем" разоблачили, собственно, заместителя – Андрея Малыша и его сообщника-адвоката после получения ими последней части взятки.