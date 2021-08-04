Выбрасывал телефоны в окно: как харьковскому главе облсовета Товмасяну вручали подозрение

Главе Харьковского облсовета сообщили о подозрении относительно взяточничества. Детективы провели обыски у чиновника. Кстати, нашли разбитые телефоны.

Детектив Национального антикоррупционного бюро Николай Карась уточнил, что телефоны нашли дома у Товмасяна. Должны доказать, что они принадлежали именно чиновнику.

Важно Более миллиона гривен взятки: НАБУ сообщил о подозрении главе Харьковского облсовета Товмасяну

Они были разбиты и выброшены из окна,

– рассказал Карась.

Телефоны выбросил сам Товмасян

Юрий Бутусов написал, что во время обыска Товмасян выбросил в окно оба своих телефона. Однако, по словам журналиста, это не помогло политику "скрыть свои контакты".

Работают ли телефоны

Детектив отметил, что пока не может прокомментировать их пригодность для дальнейшего использования. В дальнейшем будут выяснять, возможно ли восстановить данные из телефонов.

Правда, Карась отметил, что во время вручения подозрения Товмасян сопротивления не оказывал.

Что известно о подозрении Товмасяну