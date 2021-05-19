Об этом Людмила Чмулева рассказала на своей странице в инстаграме. Однако впоследствии доступ к профилю стал недоступным.

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Женщина говорит, что видео с ее участием – фейк

Это видео фейковое, это нарезки видео, которые сделаны с разных страниц,

– отметила женщина.

Она попросила людей не делать из нее "козла отпущения". А также сообщила, что будет подавать в суд на издание, которое опубликовало ролик.

По словам харьковчанки, после распространения видео в сети она начала получать угрозы от пользователей, которые желали ей смерти и хотели "посадить в тюрьму".

Женщина уверяет, что ролик с ее участием – фейк: смотрите видеообращение

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