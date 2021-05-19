Об этом Людмила Чмулева рассказала на своей странице в инстаграме. Однако впоследствии доступ к профилю стал недоступным.
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Женщина говорит, что видео с ее участием – фейк
Это видео фейковое, это нарезки видео, которые сделаны с разных страниц,
– отметила женщина.
Она попросила людей не делать из нее "козла отпущения". А также сообщила, что будет подавать в суд на издание, которое опубликовало ролик.
По словам харьковчанки, после распространения видео в сети она начала получать угрозы от пользователей, которые желали ей смерти и хотели "посадить в тюрьму".
Женщина уверяет, что ролик с ее участием – фейк: смотрите видеообращение
Женщина выбросила паспорта, потому что не полетела в Турцию: что известно
- Ранее стало известно, что харьковчанку с 2 детьми не пустили на самолет в Стамбул.
- Женщина не имела ни нотариального согласия отца своих несовершеннолетних детей на их вывоз в Турцию, ни свидетельства об их рождении.
- Сначала она рассказала, как недовольна законодательством Украины, а затем выбросила паспорт. Впоследствии заставила это сделать и детей, которые на камеру посылали Украину "в *пу".