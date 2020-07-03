Бокал – важный элемент, который влияет на восприятие вкуса и аромата вина. Он обладает разными особенностями для белого и красного вин.

Чтобы правильно выбрать бокалы для вина, необходимо обратить внимание на несколько важных нюансов, рассказывает 24 канал.

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Интересное о бокалах

Появились они в начале XX века. Именно тогда австрийский бизнесмен Клаус Ридель сделал открытие, заявив, что аромат и вкус напитка зависят от формы тары.

Психологи с ним согласны. По их мнению, от бокала зависит также настроение потребителя. К примеру, стеклянные прозрачные сосуды вызывают чувство легкости.

Как выбрать

Для белых вин подойдет вытянутая форма бокала, а для красных – более круглые формы. На вкус вина влияет не только температура напитка, но также диаметр и толщина стекла сосуда.

Для белых вин подойдут бокалы вытянутой формы, для красных – более круглой / Фото menslife

Особенности сосуда для вина:

изготовлен из прозрачного стекла (цвет напитка должен быть виден – это важный момент дегустации);

с длинной ножкой, за которую удобно держать бокал;

чаша плавно сужается к низу, чтобы аромат напитка достигал носа;

безупречно чистый (остатки моющих средств или пыль могут изменить вкус);

хранится в месте без запахов.

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Красные вина

Очень насыщены, поэтому для раскрытия аромата требуется больше контакта с кислородом. В связи с этим, бокалы с широким основанием, которое сужается к краям, отлично подходят для этого напитка.

Виды сосудов для красного вина

"Бордо" – сосуд в форме нераскрывшегося тюльпана большого объема (около 600 мл). "Бургундия" – бокал шарообразной формы и емкостью около 700 мл. Этот тип используют сомелье. "Гран Крю" – огромная чаша (иногда более литра) для максимальной площади соприкасания вина с кислородом.

Бокалы должны быть прозрачными / Фото rg

Белые вина

Идеальными станут бокалы, похожие на "Бордо", но меньше в объеме. Так как белые сорта подаются охлажденными, емкость используется до 340 мл. Форма чаши – прямая или выпуклая.

Уход

Важный момент для дегустации вин. Бокалы необходимо всегда держать в чистоте и избегать хранения в картонных коробках – это может повлиять на вкус и аромат напитка.