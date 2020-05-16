Как выбрать квартиру на вторичном рынке: пять основных шагов

При выборе собственного жилья потенциальные покупатели зачастую акцентируют свое внимание на стоимости и расположении объекта, однако есть и другие немаловажные нюансы.

Приобретая квартиру на вторичном рынке недвижимости, стоит тщательно присмотреться к ряду моментов. Пять основных назвали Verge.

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1. Месторасположение объекта

В этом пункте есть несколько критериев, которые помогут сделать выбор:

отдаленность или близость к центру города;

инфраструктура (наличие ТРЦ, супермаркетов, медицинских учреждений вблизи дома);

транспортная развязка и близость к метро (в городах, где есть подземка);

наличие вблизи учебных заведений и детских площадок, если жилье подбирается для семьи;

близость к месту работы;

экологический аспект (отсутствие свалок, заводов поблизости).

2. Тип дома

Покупатель должен определить для себя несколько ключевых моментов, исходя из плюсов и минусов каждого типа вторичного жилья:

"Сталинки"

Построены из кирпича или шлакоблока. Их преимущества – высокие потолки и увеличенная площадь. При этом в таких домах приходят достаточно высокие счета за отопление.

"Сталинки" отличаются высокими потолками / Besplatka

Пятиэтажки

В народе эти объекты называют "хрущевками" или "брежневками". Эти квартиры считаются самыми доступными, однако в них достаточно часто встречаются проблемы с коммуникациями.

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Советские девятиэтажки

Цена часто приемлема, но также встречаются проблемные коммуникации.

Цены квартир в девятиэтажках считаются приемлемыми / Фото Tipdoma

Монолитные дома

Более свежие постройки, которые считаются надежными и популярными, однако их стоимость выше упомянутой недвижимости.

Многоэтажки

Построены по индивидуальным проектам, начиная с 2000 года. Эти дома сохраняют высокую стоимость. Обратить внимание стоит на звукоизоляцию и коммуникации.

3. Поиск недвижимости

Подбором жилья можно заниматься как самостоятельно, так и с помощью риелтора.

Плюсы сотрудничества с риелтором:

вам предложат несколько вариантов, исходя из ваших требований и пожеланий;

на всех просмотрах вас будет сопровождать специалист, который знает, на что нужно обратить внимание.

Минусы:

услуги посредника оплачивает покупатель, поэтому ваши возрастут на несколько процентов;

риелтор не обязан оказывать юридические услуги, поэтому покупатель должен проследить, чтобы недвижимость не была проблемной.

4. Ремонт в квартире

Здесь важно решить – хочется сэкономить и взять жилье без ремонта или же въехать, ничего не меняя.

У жилья с ремонтом есть несколько преимуществ:

новому владельцу не придется тратиться на какие-либо изменения в квартире;

квартира с ремонтом часто обходится дешевле, чем ремонт за свои средства;

объект сразу готов к заселению или под сдачу в аренду.

Минусы квартиры с ремонтом:

все работы проведены без вашего контроля, а значит и качество вам неизвестно;

отсутствие возможности сделать все "под себя" и на свой вкус.

В квартиру без ремонта придется вложить много сил и финансов / Фото Pikabu

5. Оформление покупки

При подписании договора купли/продажи небходимо проверить несколько нюансов:

правильно ли оформлены документы о праве собственности;

есть ли квартира в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество;

дали ли согласие на продажу супруг/супруга владельца;

нет ли среди совладельцев недееспособных людей или несовершеннолетних детей;

все ли зарегистрированные в объекте выписались перед сделкой;

отсутствие задолженности по услугам ЖКХ;

оговорить, кто оплачивает налоги и пошлины.

На вторичном рынке жилья достаточно большой ассортимент, однако к приобретению недвижимости важно отнестись ответственно, чтобы не пожалеть о выборе.