Как выбрать квартиру на вторичном рынке: пять основных шагов
При выборе собственного жилья потенциальные покупатели зачастую акцентируют свое внимание на стоимости и расположении объекта, однако есть и другие немаловажные нюансы.
Приобретая квартиру на вторичном рынке недвижимости, стоит тщательно присмотреться к ряду моментов. Пять основных назвали Verge.
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1. Месторасположение объекта
В этом пункте есть несколько критериев, которые помогут сделать выбор:
- отдаленность или близость к центру города;
- инфраструктура (наличие ТРЦ, супермаркетов, медицинских учреждений вблизи дома);
- транспортная развязка и близость к метро (в городах, где есть подземка);
- наличие вблизи учебных заведений и детских площадок, если жилье подбирается для семьи;
- близость к месту работы;
- экологический аспект (отсутствие свалок, заводов поблизости).
2. Тип дома
Покупатель должен определить для себя несколько ключевых моментов, исходя из плюсов и минусов каждого типа вторичного жилья:
"Сталинки"
Построены из кирпича или шлакоблока. Их преимущества – высокие потолки и увеличенная площадь. При этом в таких домах приходят достаточно высокие счета за отопление.
"Сталинки" отличаются высокими потолками / Besplatka
Пятиэтажки
В народе эти объекты называют "хрущевками" или "брежневками". Эти квартиры считаются самыми доступными, однако в них достаточно часто встречаются проблемы с коммуникациями.
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Советские девятиэтажки
Цена часто приемлема, но также встречаются проблемные коммуникации.
Цены квартир в девятиэтажках считаются приемлемыми / Фото Tipdoma
Монолитные дома
Более свежие постройки, которые считаются надежными и популярными, однако их стоимость выше упомянутой недвижимости.
Многоэтажки
Построены по индивидуальным проектам, начиная с 2000 года. Эти дома сохраняют высокую стоимость. Обратить внимание стоит на звукоизоляцию и коммуникации.
3. Поиск недвижимости
Подбором жилья можно заниматься как самостоятельно, так и с помощью риелтора.
Плюсы сотрудничества с риелтором:
- вам предложат несколько вариантов, исходя из ваших требований и пожеланий;
- на всех просмотрах вас будет сопровождать специалист, который знает, на что нужно обратить внимание.
Минусы:
- услуги посредника оплачивает покупатель, поэтому ваши возрастут на несколько процентов;
- риелтор не обязан оказывать юридические услуги, поэтому покупатель должен проследить, чтобы недвижимость не была проблемной.
4. Ремонт в квартире
Здесь важно решить – хочется сэкономить и взять жилье без ремонта или же въехать, ничего не меняя.
У жилья с ремонтом есть несколько преимуществ:
- новому владельцу не придется тратиться на какие-либо изменения в квартире;
- квартира с ремонтом часто обходится дешевле, чем ремонт за свои средства;
- объект сразу готов к заселению или под сдачу в аренду.
Минусы квартиры с ремонтом:
- все работы проведены без вашего контроля, а значит и качество вам неизвестно;
- отсутствие возможности сделать все "под себя" и на свой вкус.
В квартиру без ремонта придется вложить много сил и финансов / Фото Pikabu
5. Оформление покупки
При подписании договора купли/продажи небходимо проверить несколько нюансов:
- правильно ли оформлены документы о праве собственности;
- есть ли квартира в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество;
- дали ли согласие на продажу супруг/супруга владельца;
- нет ли среди совладельцев недееспособных людей или несовершеннолетних детей;
- все ли зарегистрированные в объекте выписались перед сделкой;
- отсутствие задолженности по услугам ЖКХ;
- оговорить, кто оплачивает налоги и пошлины.
На вторичном рынке жилья достаточно большой ассортимент, однако к приобретению недвижимости важно отнестись ответственно, чтобы не пожалеть о выборе.