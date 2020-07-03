Выбрать вино в супермаркете – задача не из легких, ведь ассортимент огромен. Разные сорта, страны и этикетки не помогают определиться, а напротив – нагоняют панику на потребителя.

Как правильно выбрать качественное вино в магазине и не ошибиться, на что в первую очередь обратить внимание, рассказывает 24 канал.

Актуально Как производят вино: технология и основные этапы

5 шагов, которые помогут выбрать вино

1. Цвет

Если вы не определились, какое вино любите больше, стоит отталкиваться от продуктов, к которым подбирается напиток. Красное вино подойдет к красному мясу, белое – к белому, а розовое – к лососю, например.

Если же напиток подбирается на мероприятие, где будет много людей и изобилие блюд, лучше отдать предпочтение универсальным винам без ярко выраженного аромата и специфического вкуса. Это могут быть сухие розовые, сухие игристые или легкие белые и красные вина.

2. Сахар

На полках супермаркета вы увидете сухие, полусухие, полусладкие и сладкие вина. Отличаются они остаточным сахаром, который содержится в напитке. Это натуральный сахар, который остался от ягод.

3. Сорт винограда

Для того, чтобы найти "свое" вино, лучше выбрать международный сорт. Это вина, которые представлены в каждом магазине – шардоне, совиньон, каберне, мерло и пр. Они не терпкие и не слишком ароматные.

Чтобы лучше разбираться в винах, следует изучить основные сорта / Фото ferma.expert

Выбрав сорт, можно попробовать его из разных стран. Так вы сможете понять, какой из вариантов (северный или южный) импонирует вам больше.

Далее можно ознакомиться с другими, более сложными сортами. С опытом регионы и производители начнут запоминаться и появятся любимые.

Читайте Вино: его особенности и преимущества перед другими напитками

4. Производитель

В этом вопросе нужно отталкиваться от бюджета. В последнее время заметно подорожали вина из Чили, Аргентины и Франции. Это связано с дорогой логистикой и рабочей силой. Однако хорошие вина из этих стран по адекватной цене все же можно найти. Также стоит обратить внимание на Португалию – ее напитки считаются достойными за небольшие деньги.

5. Крышка, пробка и этикетка

Существует стереотип, что лучшие вина продаются под дубовой пробкой, однако в последнее время достойные производители переходят на винтовые аналоги. Дубовые же, нужны в том случае, когда напиток произведен для длительной выдержки. Для 90% вин на полках магазинов винтовая крышка подходит больше, так как исключает возможность получить испорченный алкоголь.

Винтовая пробка не означает, что вино плохое / Фото steaklovers

Этикетки на бутылках можно разделить на две группы: с изображением виноградников и более современные, яркие. Покупатели считают, что вино с традиционной этикеткой лучше и надежнее, однако многие страны уходят от стандартных изображений. Картинки не являются показателями качества напитка.

Многие потребители ищут на контрэтикетке язык страны-производителя, считая, что если там украинский – вино местного разлива. Однако большинство производителей стараются адаптировать продукт под страну-покупателя, поэтому и клеят контрэтикетки на бутылки.