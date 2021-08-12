После этого животное отвезли к ветеринару, где ему оказали первую медицинскую помощь. Об этом сообщила волонтер Ольга Уманчик.

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У Дніпрі викинули кішку з 4 поверху
Поврежденная челюсть кошки, которую выбросили / Фото Ольги Уманчик

Выставил и бросил

По словам волонтера, мужчина просто выставил кошку за пределы балкона и бросил. После этого послышалось пронзительное мяуканье.

Когда животное привезли в клинику, ветеринары сразу бросились его спасать и делать рентген. Как раз тогда оказалось, что животное было больным до падения.

У Дніпрі викинули кішку з 4 поверху
Рентген травмированного в Днепре животного / Фото Ольги Уманчик

Что диагностировали у кошки:

  • перелом двух ребер;
  • вывих задней левой лапы;
  • разбитая мордочка;
  • эозинофильная гранулема на слизистых десен;
  • кахексия;
  • проблемы с мочевым пузырем.

Волонтер начала лечить животное в долг. Только первый визит к ветеринару ей обошелся в 2 400 гривен.

У Дніпрі викинули кішку з 4 поверху
Счет за лечение кошки, которую выбросили с 4 этажа / Фото Ольги Уманчик