В Днепре выбросили с 4 этажа больную кошку: получила ужасные травмы
Источник:фейсбук Ольги Уманчик
В Днепре 12 апреля сбросили с 4 этажа больную кошку. Ее пытались поймать, однако это было безрезультатно и падение привело к серьезным травмам.
После этого животное отвезли к ветеринару, где ему оказали первую медицинскую помощь. Об этом сообщила волонтер Ольга Уманчик.
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Поврежденная челюсть кошки, которую выбросили / Фото Ольги Уманчик
Выставил и бросил
По словам волонтера, мужчина просто выставил кошку за пределы балкона и бросил. После этого послышалось пронзительное мяуканье.
Когда животное привезли в клинику, ветеринары сразу бросились его спасать и делать рентген. Как раз тогда оказалось, что животное было больным до падения.
Рентген травмированного в Днепре животного / Фото Ольги Уманчик
Что диагностировали у кошки:
- перелом двух ребер;
- вывих задней левой лапы;
- разбитая мордочка;
- эозинофильная гранулема на слизистых десен;
- кахексия;
- проблемы с мочевым пузырем.
Волонтер начала лечить животное в долг. Только первый визит к ветеринару ей обошелся в 2 400 гривен.
Счет за лечение кошки, которую выбросили с 4 этажа / Фото Ольги Уманчик