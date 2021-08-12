В Днепре выбросили с 4 этажа больную кошку: получила ужасные травмы

В Днепре 12 апреля сбросили с 4 этажа больную кошку. Ее пытались поймать, однако это было безрезультатно и падение привело к серьезным травмам.

После этого животное отвезли к ветеринару, где ему оказали первую медицинскую помощь. Об этом сообщила волонтер Ольга Уманчик.

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Поврежденная челюсть кошки, которую выбросили / Фото Ольги Уманчик

Выставил и бросил

По словам волонтера, мужчина просто выставил кошку за пределы балкона и бросил. После этого послышалось пронзительное мяуканье.

Когда животное привезли в клинику, ветеринары сразу бросились его спасать и делать рентген. Как раз тогда оказалось, что животное было больным до падения.



Рентген травмированного в Днепре животного / Фото Ольги Уманчик

Что диагностировали у кошки:

перелом двух ребер;

вывих задней левой лапы;

разбитая мордочка;

эозинофильная гранулема на слизистых десен;

кахексия;

проблемы с мочевым пузырем.

Волонтер начала лечить животное в долг. Только первый визит к ветеринару ей обошелся в 2 400 гривен.



Счет за лечение кошки, которую выбросили с 4 этажа / Фото Ольги Уманчик

Помочь в лечении несчастного животного можно денежным переводом на карты мини-приюта. Monobank 4149 4991 3681 6293 – Уманчик Ольга; ПриватБанк 4149 4991 3681 6293 – Уманчик Ольга.