Выдают средства индивидуальной защиты избирательным комиссиям Харькова: что в этих наборах

В Харькове начали выдавать средства индивидуальной защиты членам избирательных комиссий. Каждая из них получит одинаковое количество масок.

О начале выдачи сообщили за 3 дня до выборов, 29 октября. С журналистами об этом пообщалась глава комиссии Шевченковского района Людмила Мосежная.

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Костюмы будут не у всех

По ее словам, на каждую избирательную комиссию выделили 500 медицинских масок. Также выдают по 5 защитных костюмов.

Однако их будут носить только те, кто ходит с сундуками в дома избирателей. Также в который раз напомнили, что выборы состоятся по плану, несмотря на введение карантина красной зоны.



Средства индивидуальной защиты на участках / Фото Общественного

Что было известно раньше

Ранее в горсовете Харькова отмечали, что пытаются увеличить количество людей, которые будут голосовать на дому. Это объяснили высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Также отметили, что на участках будут следить за выполнением противоэпидемических мероприятий. В частности, за социальной дистанцией и наличием масок у людей.