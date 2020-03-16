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      Выдают маски и меряют температуру: как работает Рада во время карантина – фото, видео

      - Читати новину українською

      Верховная Рада будет закрыта до 3 апреля, пока длится карантин по всей Украине. Об этом 16 марта договорились на согласительном совете депутаты, однако, 17 марта это решение должны утвердить на внеочередном заседании парламента. Как работает Рада в условиях карантина – читайте дальше.

      Корреспондентка 24 канала в прямом эфире рассказала, что журналисты попали в стены Верховной Рады только после того, как им измерили температуру автоматическим термометром. Такую же процедуру прошли и народные депутаты. Работники Управления государственной охраны делали это в защитных масках и перчатках.

      К слову Зал Рады дезинфицировали: нардепы и министры завтра будут работать в масках

      На входе выдавали одноразовые медицинские маски. Журналистов попросили, в частности, их надеть и во время брифинга. Однако сами нардепы вышли без них.


      На входе в Раду всем измеряют температуру / Фото Укринформ

      Верховная Рада также обеспечена дезинфекторами.


      У Верховній Раді є дезінфектори та правила щодо уникнення зараження коронавірусом / Фото Укрінформ

      У Верховній Раді вимірюють температуру: дивіться відео 24 каналу

      Почему Рада собирается на внеочередное заседание

      17 марта в 8:00 утра состоится внеочередное заседание Верховной Рады, где срочно рассмотрят законопроект, связанный с вопросами по борьбе с коронавирусом. Он предусматривает:

      • Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом: по прогнозу Минздрава, это позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
      • Возможность работникам выполнять работу по дому;
      • Запрет на проведение массовых мероприятий более чем на 200 человек;
      • Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время карантина из-за коронавируса;
      • Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
      • Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
      Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус Covid-19 Верховная Рада
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