Выдают маски и меряют температуру: как работает Рада во время карантина – фото, видео

Верховная Рада будет закрыта до 3 апреля, пока длится карантин по всей Украине. Об этом 16 марта договорились на согласительном совете депутаты, однако, 17 марта это решение должны утвердить на внеочередном заседании парламента. Как работает Рада в условиях карантина – читайте дальше.

Корреспондентка 24 канала в прямом эфире рассказала, что журналисты попали в стены Верховной Рады только после того, как им измерили температуру автоматическим термометром. Такую же процедуру прошли и народные депутаты. Работники Управления государственной охраны делали это в защитных масках и перчатках.

К слову Зал Рады дезинфицировали: нардепы и министры завтра будут работать в масках

На входе выдавали одноразовые медицинские маски. Журналистов попросили, в частности, их надеть и во время брифинга. Однако сами нардепы вышли без них.



На входе в Раду всем измеряют температуру / Фото Укринформ

Верховная Рада также обеспечена дезинфекторами.



У Верховній Раді є дезінфектори та правила щодо уникнення зараження коронавірусом / Фото Укрінформ

У Верховній Раді вимірюють температуру: дивіться відео 24 каналу

Почему Рада собирается на внеочередное заседание

17 марта в 8:00 утра состоится внеочередное заседание Верховной Рады, где срочно рассмотрят законопроект, связанный с вопросами по борьбе с коронавирусом. Он предусматривает: