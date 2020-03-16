Выдают маски и меряют температуру: как работает Рада во время карантина – фото, видео
Верховная Рада будет закрыта до 3 апреля, пока длится карантин по всей Украине. Об этом 16 марта договорились на согласительном совете депутаты, однако, 17 марта это решение должны утвердить на внеочередном заседании парламента. Как работает Рада в условиях карантина – читайте дальше.
Корреспондентка 24 канала в прямом эфире рассказала, что журналисты попали в стены Верховной Рады только после того, как им измерили температуру автоматическим термометром. Такую же процедуру прошли и народные депутаты. Работники Управления государственной охраны делали это в защитных масках и перчатках.
К слову Зал Рады дезинфицировали: нардепы и министры завтра будут работать в масках
На входе выдавали одноразовые медицинские маски. Журналистов попросили, в частности, их надеть и во время брифинга. Однако сами нардепы вышли без них.
На входе в Раду всем измеряют температуру / Фото Укринформ
Верховная Рада также обеспечена дезинфекторами.
У Верховній Раді є дезінфектори та правила щодо уникнення зараження коронавірусом / Фото Укрінформ
У Верховній Раді вимірюють температуру: дивіться відео 24 каналу
Почему Рада собирается на внеочередное заседание
17 марта в 8:00 утра состоится внеочередное заседание Верховной Рады, где срочно рассмотрят законопроект, связанный с вопросами по борьбе с коронавирусом. Он предусматривает:
- Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом: по прогнозу Минздрава, это позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
- Возможность работникам выполнять работу по дому;
- Запрет на проведение массовых мероприятий более чем на 200 человек;
- Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время карантина из-за коронавируса;
- Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
- Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.