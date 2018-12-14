Выдали игру, которая понравилась болельщикам: Цыганков назвал лучший матч в сезоне

Вице-капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков назвал лучший матч команды в сезоне 2018/2019 годов.

По словам Цыганкова, домашний матч 4-го тура Лиги Европы против французского "Ренна" был лучшим по содержанию игры и результату.

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"Это было после "Шахтера", когда мы хоть и уступили, но показали, что можем играть в футбол. С таким же настроением подошли к "Ренну" и, думаю, у нас все получилось. И главное – выдали игру, которая понравилась болельщикам", – сказал Цыганков в комментарии официальному сайту UEFA.

Кроме того, Виктор назвал игру против "Ренна" лучшей для него лично.

"Думаю, все та же с "Ренном" здесь в Киеве. Несмотря на то, что я тогда не забил, а только отдал две голевые передачи. Но не каждый же раз забивать? Просто партнеры были в лучших ситуациях", – резюмировал футболист.

Напомним, что киевское "Динамо" проиграло "Яблонцу" со счетом 0:1. Однако поражение не помешало столичной команде выиграть группу и выйти в 1/16 финала. Это был последний матч в году, поэтому команда ушла в отпуск.