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      Выдали игру, которая понравилась болельщикам: Цыганков назвал лучший матч в сезоне

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      Цыганков назвал лучшую игру "Динамо" в сезоне
      Цыганков назвал лучшую игру "Динамо" в сезоне / uefa.com

      Вице-капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков назвал лучший матч команды в сезоне 2018/2019 годов.

      По словам Цыганкова, домашний матч 4-го тура Лиги Европы против французского "Ренна" был лучшим по содержанию игры и результату.

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      "Это было после "Шахтера", когда мы хоть и уступили, но показали, что можем играть в футбол. С таким же настроением подошли к "Ренну" и, думаю, у нас все получилось. И главное – выдали игру, которая понравилась болельщикам", – сказал Цыганков в комментарии официальному сайту UEFA.

      Кроме того, Виктор назвал игру против "Ренна" лучшей для него лично.

      "Думаю, все та же с "Ренном" здесь в Киеве. Несмотря на то, что я тогда не забил, а только отдал две голевые передачи. Но не каждый же раз забивать? Просто партнеры были в лучших ситуациях", – резюмировал футболист.

      Напомним, что киевское "Динамо" проиграло "Яблонцу" со счетом 0:1. Однако поражение не помешало столичной команде выиграть группу и выйти в 1/16 финала. Это был последний матч в году, поэтому команда ушла в отпуск.

      Теги: Лига Европы Футбол Динамо Спорт
      Источник: 24 Канал
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