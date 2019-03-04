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      Выделить ФЛП IT-отрасли в отдельную группу единого налога: что значит новая инициатива нардепов

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      Работникам IT "выделят" отдельную группу единого налога
      Работникам IT "выделят" отдельную группу единого налога / Иллюстративное фото

      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с предложением создать пятую группу единого налога. И причислить к этой группе только работников IT-отрасли Украины. Создание этого законопроекта может быть ответом на инициативу Минсоцполитики, вокруг которой разгорелся скандал.

      В правительственном проекте есть ряд положений, с помощью которых чиновники могут заставить компании перевести сотрудников из ФЛП на трудовые отношения. Работники IT-отрасли возмутились такому подходу. И вот 1 марта об этом написало издание Ain.ua.

      Изменения для ФЛП: что им хотят запретить и почему – читайте в материале 24 канала

      Кого причислят к новосозданной V группе?

      Это будут ФЛП (физические лица-предприниматели), оказывающие услуги в сфере IT. В том числе:

      • Издание компьютерных игр и другого программного обеспечения.
      • Программирование.
      • Консультирование по программам.
      • Обработка данных с размещением информации в сети.

      При этом такие ФЛП не должны:

      • Использовать труд наемных лиц.
      • Иметь доход, выше 7,5 миллиона гривен в год.

      Зато они будут иметь право арендовать помещение или оборудование у других ФЛП или юридических лиц, не заключая с ними трудового договора. Таким образом можно будет избежать угрозы попасть под штраф согласно нормам резонансного законопроекта Минсоцполитики, если у ФЛП из IT возьмутся искать "признаки наличия трудовых отношений" с другими ФЛП и юрлицами.

      Читайте также: Запрет ФЛП: Порошенко с Гройсманом успокоили работников IT-индустрии

      Что предлагает законопроект Минсоцполитики насчет ФЛП?
      Он предусматривает перевод работников компаний из ФЛП на трудовые отношения – то есть, оформление работника по трудовому договору. Цель законопроекта – противодействие применению незадекларированного труда. IT-компании возмутились, ведь в основном именно их работники оформлены как ФЛП и контрактники. Благодаря этому компаниям за работников удается платить всего 5% налога, вместо 41,5%. В случае одобрения законопроекта IT-шники были бы вынуждены платить большие налоги, что могло бы уничтожить IT-индустрию в Украине – ведь ее работники просто бы уехали работать за границу.

      Какой налог предлагают платить для ФЛП V группы?

      Налоговую ставку депутаты предлагают сначала установить на уровне 5% дохода, а потом ежегодно увеличивать на 1% вплоть до 10% дохода в 2025 году:

      • 5% дохода – стартовых – с 1 января 2020 года.
      • 6% с 1 января 2021.
      • 7% с 1 января 2022.
      • 8% с 1 января 2023.
      • 9% с 1 января 2024.
      • 10% дохода – окончательных – с 1 января 2025 года.

      И только если годовой доход ФЛП пятой группы превысит 7,5 миллиона гривен, налог установят сразу на уровне 15% дохода.

      Конечно, платить надо будет и ЕСВ – единый социальный взнос. С 2020 года, как предлагают авторы законопроекта, ЕСВ для предпринимателей пятой группы составит двойной размер минимального страхового взноса (если бы такой закон действовал в 2018 году, то платили бы 1836 гривен).

      Видеоблог Виталия Шабунина о борьбе правительства с ФОПами и попытки подорвать ИТ-индустрию – смотрите здесь

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      Теги: Налоги Бизнес
      Источник: 24 Канал
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