Выделить ФЛП IT-отрасли в отдельную группу единого налога: что значит новая инициатива нардепов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с предложением создать пятую группу единого налога. И причислить к этой группе только работников IT-отрасли Украины. Создание этого законопроекта может быть ответом на инициативу Минсоцполитики, вокруг которой разгорелся скандал.

В правительственном проекте есть ряд положений, с помощью которых чиновники могут заставить компании перевести сотрудников из ФЛП на трудовые отношения. Работники IT-отрасли возмутились такому подходу. И вот 1 марта об этом написало издание Ain.ua.

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Кого причислят к новосозданной V группе?

Это будут ФЛП (физические лица-предприниматели), оказывающие услуги в сфере IT. В том числе:

• Издание компьютерных игр и другого программного обеспечения.

• Программирование.

• Консультирование по программам.

• Обработка данных с размещением информации в сети.

При этом такие ФЛП не должны:

• Использовать труд наемных лиц.

• Иметь доход, выше 7,5 миллиона гривен в год.

Зато они будут иметь право арендовать помещение или оборудование у других ФЛП или юридических лиц, не заключая с ними трудового договора. Таким образом можно будет избежать угрозы попасть под штраф согласно нормам резонансного законопроекта Минсоцполитики, если у ФЛП из IT возьмутся искать "признаки наличия трудовых отношений" с другими ФЛП и юрлицами.

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Что предлагает законопроект Минсоцполитики насчет ФЛП?

Он предусматривает перевод работников компаний из ФЛП на трудовые отношения – то есть, оформление работника по трудовому договору. Цель законопроекта – противодействие применению незадекларированного труда. IT-компании возмутились, ведь в основном именно их работники оформлены как ФЛП и контрактники. Благодаря этому компаниям за работников удается платить всего 5% налога, вместо 41,5%. В случае одобрения законопроекта IT-шники были бы вынуждены платить большие налоги, что могло бы уничтожить IT-индустрию в Украине – ведь ее работники просто бы уехали работать за границу.

Какой налог предлагают платить для ФЛП V группы?

Налоговую ставку депутаты предлагают сначала установить на уровне 5% дохода, а потом ежегодно увеличивать на 1% вплоть до 10% дохода в 2025 году:

• 5% дохода – стартовых – с 1 января 2020 года.

• 6% с 1 января 2021.

• 7% с 1 января 2022.

• 8% с 1 января 2023.

• 9% с 1 января 2024.

• 10% дохода – окончательных – с 1 января 2025 года.

И только если годовой доход ФЛП пятой группы превысит 7,5 миллиона гривен, налог установят сразу на уровне 15% дохода.

Конечно, платить надо будет и ЕСВ – единый социальный взнос. С 2020 года, как предлагают авторы законопроекта, ЕСВ для предпринимателей пятой группы составит двойной размер минимального страхового взноса (если бы такой закон действовал в 2018 году, то платили бы 1836 гривен).

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