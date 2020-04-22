Выдержит ли бизнес в Украине продление карантина: объяснение эксперта

Карантин – это, фактически, остановка нескольких отраслей экономики, в которых работают миллионы людей, несколько сотен тысяч бизнесов, в основном малых. Сейчас они остановлены, и оттуда не идут прибыли ни в бизнес, ни работникам. В течение некоторого времени они еще продержались собственными силами, но становится понятно, что все больше и больше людей не получают прибыли, и стоит бизнес.

Критический риск в том, если это длится долго, то все рабочие места и бизнесы просто исчезают. Люди начинают делать что-то другое, чтобы прожить. Поэтому на выходе из карантина Украина недополучит миллион рабочих мест, сотни тысяч бизнесов, которые будут потеряны. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт заместитель министра экономики Украины Павел Кухта.

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По его словам, принципиально важным является ответ правительства, который заключается в прямой поддержке бюджетными средствами. Несмотря на то, что это дорого, это практика, которую сейчас ввели почти все европейские страны. То есть, это прямая бюджетная поддержка рабочих и бизнесов в сферах, которые искусственно остановлены.

Эксперт отметил, что им нужно оказать денежную поддержку, и дать возможность не платить налоги, минимум на заработную плату. Государство должно взять на себя их содержание на время карантина, чтобы потом они смогли спокойно выйти и продолжать работать.

С программой МВФ такая бюджетная поддержка является реальной, по крайней мере на 1 – 2 месяца. Безусловно, важно наличие МВФ как ресурса для финансирования, ведь это стоит десятки миллиардов,

– пояснил Павел Кухта.

По его мнению, нет никакой избирательности в том, какие заведения сейчас работают, а какие – нет. Правила – едины для всех: на выезде или дистанционно можно где-то заказывать, физически приходить нельзя. Они были введены еще в начале карантина.



Какие объекты работают во время карантина / Инфографика 24 канала

Эксперт рассказал, что когда началась вспышка коронавируса в мире, необходимо было принять меры, чтобы предотвратить итальянский сценарий, когда большое количество больных, а медицинская система почти не справляется. Поэтому были введены ограничения на работу нескольких отраслей с наибольшим скоплением людей.

Он отметил, что это сработало, и поэтому в Украине удалось фактически избежать большой эпидемии. Впрочем эти меры убили время, необходимое, чтобы выйти в более-менее установившийся режим, в котором можно жить дальше. Поэтому это были лишь срочные меры, введенные как жесткий, но быстрый способ среагировать на кризис, но долго держать такой карантин – невозможно.

Одно дело, если мы не знаем, что происходит, например, как это было на старте эпидемии. Сейчас все страны идут к гибкому режиму карантина, который базируется на тестировании. То есть, тестируют население, становится понятно, кто болеет. Определены группы риска, и именно на них направлены карантинные мероприятия. Все остальные живут более или менее нормальной жизнью. С точки зрения экономики, желательно было бы уже начать смягчать карантинные меры,

- сообщил эксперт заместитель министра экономики Украины.

Справка. Кабмин установил на время карантина государственное регулирование цен путем декларирования на 10 продуктовых товаров, 20 средств индивидуальной защиты, а также на 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.

Однако Павел Кухта отметил, что в Украине было достаточно опыта государственного регулирования цен, однако это никогда не работало. Максимум, что оно позволяет – "закрутить гайки", а также приводит к исчезновению товаров с полок.

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"Насколько я понимаю, эти меры сейчас ввел Кабмин по прямому поручению Верховной Рады, потому что кто-то из депутатов запихнул эти нормы в законопроект. К сожалению, они популярны, люди плохо понимают, что это не работает, им никто этого не объяснил", – рассказал эксперт.

Он добавил, что это хорошо понимает бизнес, который сталкивался с этим, и вынужден давать взятки каждый раз, когда это вводится. Сейчас вводят мягкое регулирование цен, то есть, декларирование, что является дополнительной нагрузкой на бизнес. Ведь теперь представители бизнеса, кроме того, чтобы, например, следить за социальным дистанцированием, должны заполнять бумажки, куда-то их носить, указывать, как у них изменились цены.

К сожалению, украинская политика работает так, что в таком "популистском угаре" часто вбрасываются такие вещи. На этот раз это были какие-то депутаты. Теперь весь украинский бизнес несет большие потери, потому что какой-то депутат хотел попиариться перед выборами,

– пояснил Павел Кухта.

Что нужно знать о декларировании цен:

Правительство предложило внедрить декларирование изменений розничных цен в случае их изменения. В частности, задекларировать повышение цен можно будет:

за 30 дней, если цена повышается на 15% и более;

за 15 дней – в случае повышения на 10-15%;

за 3 дня – в случае повышения на 5-10%.

Постановление вступит в силу через 10 дней после его публикации и будет действовать до завершения карантина.



Правительство продлило карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала