Выдуманная в Украине игра для собак стала мировой кинологической дисциплиной

В Днепре прошел первый Национальный чемпионат по дог-пуллеру. Фиолетовые кольца, за которым любят бегать четвероногие, изобрели в Украине семь лет назад. Начав, как обычная игрушка, со временем такая активность превратилась в мировую кинологическую дисциплину.

Ксения на поле с двумя собаками. Это – их вторые соревнования.

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Маленького пса Джета подобрали его на улице. Пёс беспородный, воспитывать его сложно. Второй пес – ротвейлер, будет выступать уже в категории больших собак. Ксения говорит: не использует никаких специальных программ для тренировок.

А вот, Оксана с собаками на чемпионат приехала из Одессы. У нее два терьера. Вертлявая Фларри в спорте уже пять лет.

В октябре вместе с командой будет представлять Украину на первом мировом чемпионате по дог-пуллеру. Поэтому тренируют ее серьезно.

Начинали с игры, но поняли, что должна быть определенная техника. Мы занимаемся через день, утром выходим на поле и тренируемся,

– рассказала владелица собак Оксана Джура.

Такие кольца для пуллера изобрели в Украине семь лет назад. Теперь их бросание – мировая кинологическая дисциплина. А на родине изобретения Национальный чемпионат по дог-пуллеру происходит впервые. Собаке нужно поймать кольцо за белой линией и вернуть его хозяину. Зрители говорят – игра зрелищная. Победитель национального чемпионата по дог-пуллеру выступит 7 октября в Праге – на мировом чемпионате по дог-пуллеру.