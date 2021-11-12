Полицейские уже объявили подозрения двум арестованным. Следователи изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности злоумышленников. Об этом сообщили 12 ноября.

Обратите внимание Полиция больше года собирала доказательства, чтобы задержать палача "Палича"

Детали преступления

Иностранец, получив статус "смотрящего" за одним из корпусов спецучреждения, которого назначают криминальные авторитеты, начал влиять на арестованных.

Злоумышленники оказывали влияние на арестованных / Фото Нацполиции

Помогал ему сокамерник, который угрозами физической расправы требовал от задержанных несуществующих долгов.

В Одессе разоблачили задержанных, организовавших бизнес в изоляторе / Фото Нацполиции

Известно, что уроженец Закавказья арестован за подозрение в разбойном нападении, соединенном с проникновением в жилье. Его товарища из Одессы задержали по подозрению в создании террористической группы.

Что угрожает злоумышленникам

Обоим фигурантам сообщили о подозрении "вымогательство, совершенное по предварительному сговору с угрозами". Статья предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

За "распространение преступного влияния в следственном изоляторе" закон предусматривает еще одно заключение сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.