Детальніше про інші цікаві події, які відбулись у світі станом на вівторок, 25 травня – у програмі.

Читайте також Уряд більше не регулюватиме цін на газ для теплокомуненерго

Смертельний ультрамарафон у Китаї

У Китаї минув вже четвертий ультрамарафон під назвою "Відродження країни". Під час негоди на ультрамарафоні загинув 21 спортсмен. Серед загиблих виявилися найкращі спортсмени країни: чемпіон попередніх ультрамарафонів Лян Чжин та переможець Паралімпіади 2019 року Хуанг Гуанчжун.

Виверження вулкану в Конго

У східному Конго відбулось виверження вулкану Ньїарагонго. Тисячі людей утікають з Гоми, 250 людей загинули і понад 120 тисяч залишилися без даху над головою. Востаннє цей вулкан вибухав у 2002 році. Тоді лава залила аеропорт і майже всю східну частину міста.

До теми Було схоже на апокаліпсис, – миротворці у Конго про виверження вулкану

Професія "розслучників" у Японії

В Японії є досить нестанартна професія "розслучників". Одне зі специфічних завдань – руйнувати шлюби, стосунки і навіть родини. Такі люди є ще з 1980-х років і до сьогодні. Відповідних компаній, які пропонують свої послуги з розриву стосунків, є понад 250.

Булінг в онлайн-іграх

За даними досліджень, 59% жінок приховували свою стать, щоб уникати булінгу в онлайн-іграх. Дослідження провели організація Reach3 Insights разом із компанією Lenovo. Серед опитаних – 900 геймерок зі Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Китаю.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням .

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 25 травня 2021 року: дивіться відео