Вєсті Кремля. Слівкі: У Росії знову заговорили про "ЛГБТ-пропаганду"

У Росії з книги для підлітків вирізали сторінки, де розповідали про трансгендерних людей. Водночас спікерка російської ради федерації Валентина Матвієнко назвала неприпустимим "нав'язування ЛГБТ-повістки та чужих цінностей".

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Дельта у Росії

У Росії заявили, що 90% всіх інфікованих штамом коронавірусу Дельта заразились від однієї людини. Вірус спалахнув у Росії весною 2021 року та має індійське походження.

Навальний отримав нову роботу

Олексій Навальний отримав нову роботу у колонії й водночас провів філологічне розслідування. Засуджений опозиціонер працює у швейному цеху тюремної установи й вирішив підняти питання щодо фемінітивів.

Російський магніт "Ельбрус-8СВ"

У Росії інтернет-магазин виставив на продаж "подарункові" версії російського процесора "Ельбрус-8СВ". Від звичайних вони мало чим відрізняються. Коштує такий подарунок 2500 російських рублів.

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Тюремний термін тіктокеру

Тіктокер, який на мітингу в Москві закидав сніжками автомобіль ФСБ, отримав 2 роки і 8 місяців колонії. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков взагалі заявив, що чоловіку вибило око, однак це виявилося брехнею.

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