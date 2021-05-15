Хокейна збірна Росії знову зазнала невдачі. За поразку помстився Володимир Путін, який закинув у фіналі Нічної ліги 8 шайб. Його команда перемогла – однак захисники й не збиралися грати проти російського президента.

Які ще курйозні події відбулися в Росії за тиждень – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Російські школи шукають "терористів" серед учнів

Прага виступила проти Кремля

Чехія вимагатиме від Росії мільярд крон через вибух у Врбетіце. Позов з'явиться за декілька тижнів, водночас сума наразі не остаточна.

У трагедії в Казані звинуватили інтернет

Стрілянина у школі в Казані сколихнула світ. Злочинець Ільназ Галявієв відкрито писав про свої плани у соцмережах, проте у злочині, який він влаштував, російські політики вважають винними не ситуацію в країні, а саме соцмережі. В Думі вже озвучили ідею посилити російський контроль в інтернеті.

Путіна "кинули" на параді

У 2021 році всі "друзі" Володимира Путіна на параді у Москві зникли. Завітав до Росії лише президент Таджикистану Емомалі Рахмон, якого, ймовірно, переплутали з Макроном.

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Знайшли главу лікарні, в якій перебував Навальний

У Росії нещодавно зник колишній глава лікарні, в якій перебував опозиціонер Олексій Навальний. Згодом зниклого в Омській області Олександра Мураховського знайшли живим, його стан задовільний. Новина про це логічно натякала – Мураховський черговий "гвинтик", який міг сказати "зайве".

Кадиров почав захищати Єрусалим

Рамзан Кадиров зажадав від влади Ізраїлю вибачитись за зіткнення з палестинцями. Інтерес глави Чечні до конфлікту на Близькому Сході виправданий, адже саме в Єрусалимі у 2014 році відкрили мечеть імені його батька.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 травня 2021: дивіться відео