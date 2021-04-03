"Туламашзавод" освоїв виробництво електрокарів "Мураха". Грузовик може розігнатись всього до 22 кілометрів за годину. Щоправда автомобіль настільки маленький, що за розміром підійде дітям.

Які ще курйозні події трапились в Росії за останній тиждень – у програмі.

Російська ведуча впала в ефірі

Ведуча одного з російських телеканалів Катерина Стриженова впала у прямому ефірі ток-шоу "Час покаже". Її колега Руслан Осташко пояснив, що вона пошкодила руку.

Поліція перевіряє слова Соловйова

Поліція почала перевірку слів російського пропагандиста Володимира Соловйова, який порівняв Олексія Навального з Адольфом Гітлером. Правоохоронці попросили надати запис програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" за 16 лютого 2021 року.

Виробництво електрокарів "Мураха"

"Туламашзавод" освоїв виробництво електрокарів "Мураха". Спочатку його створювали як транспорт для внутрішньозаводських вантажних перевезень. Весною 2019 року його представили широкій публіці.