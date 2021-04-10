Вєсті Кремля. Слівкі: Соловйов хоче влаштувати ядерний вибух поблизу України
Росія надзвичайно агресивно сприймає можливість вступу України в НАТО. Пропагандист Володимир Соловйов навіть заявив, що варто влаштувати ядерний вибух, щоб відлякати НАТО від Донбасу.
Источник:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Які ще курйозні події трапились в Росії за останній тиждень – у програмі.
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Навального лікують в колонії
У російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває покарання у виправній колонії, почався сильний кашель і піднялась температура. Він заявив, що у колонії – спалах туберкульозу, а також поскаржився на умови, в яких перебуває. Натомість російська влада запевнила, що це брехня. Політики проінспектували колонію та сказали, що умови "значно кращі, ніж в Україні".
Повний випуск "Вєсті Кремля. Слівки" за 10 квітня: дивіться відео
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