Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля "новачком"
Вести Кремля 23:01, 13 марта 99 Читати новину українською
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 13.03 – теперішній, майбутній і, схоже, вічний президент РФ з дитинства займається самбо та дзюдо. Та виявляється, що у Путіна є ще засекречені бойові мистецтва, і їх нарешті оприлюднили у відеоіграх. Пити чай для росіянина в Британії може бути смертельно небезпечно, проте, істина настільки страшна, що озвучувати її ми не могли.
Також у випуску:
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Источник: 24 Канал
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