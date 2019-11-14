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      Вести Кремля: Медведев ставит пенсионеров на колени. Почему Ким Чен Ын дружит с Путиным

      28 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 ноября – русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин еще более сотни лет назад писал, как россияне любят на коленях стоять. Похоже, за все это время на его родине изменилось немного. Неудивительно, что Путин и Ким Чен Ын дружат – оба с детства любили выпить. Однако, реагируют они на алкоголь по-разному, поэтому Пине надо остерегаться.

      Также в выпуске: 

      Космические "подарки" для россиян.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 14 ноября 2019:​

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля Дмитрий Медведев Ким Чен Ын
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