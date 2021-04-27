Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива здивував усіх українців. Він отримав ступінь кандидата наук, чим шалено підірвав мережу в один день.

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 23 квітня – читайте далі.

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Нова партія Ахметова

Стало відомо, що в оточенні олігарха Ріната Ахметова планують створити нову партію. Наразі їхня ціль – відмежуватися від "Опозиційної платформи – За життя". За даними УП, у політичну силу можуть увійти люди, які раніше не займалися політикою.

Притула хоче очолити "Голос"

Шоумен Сергій Притула заявив, що у нього є амбіції – він не проти очолити партію "Голос". Він розкритикував Кіру Рудик та запевнив, що саме через таке керівництво у партії виникли проблеми.

Блокування медведчуківських ютуб-каналів

Ютуб-сторінки телеканалів ZIK, "112 Україна", NewsOne частково перестали працювати в Україні. Це трапилось зранку 24 квітня. Тепер у мережі обговорюють, коли ж заблокують четвертий канал Медведчука – "Перший Незалежний".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 26 квітня: дивіться відео