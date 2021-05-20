Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на четвер, 20 травня – у програмі.

До теми Техніки вишивки бувають різні, – в ОП відреагували на скандал довкола сорочки Зеленського

Зміна кадрів в уряді

Верховна Рада ухвалила рішення звільнити трьох міністрів і обрати нових. Зокрема очільником міністерства охорони здоров'я став Віктор Ляшко. Міністром інфраструктури обрали Олександра Кубракова, а міністром економіки став Олексій Любченко.

Повторний захист Киви

Одіозного нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву можуть відправити на повторний захист дисертації. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України, доктор філософії з права Володимир Мартиненко.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 20 травня 2021 року: дивіться відео