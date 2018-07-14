Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 14.07 – на Барну снизошло сияние: он открыл в себе талант телепортации. Кто телепортирует депутатскую карточку из его карманов – пока неизвестно, но варианты применения сверхъестественных способностей политика уже есть. Титул "Скандальный Геннадий" перешел от Москаля Ткачуку. Федерика с таким решением согласилась, Могерини – против.

Также в выпуске: "Слава Украине!" – главный лозунг ЧМ-2018. "Домагай": большая нужда Ляшко. Сытник и бурная ночная жизнь гаранта. Лещенко пошел к коровам.