Выезд заробитчан из Украины: что им предлагают у Зеленского

Действующая украинская власть не хочет, чтобы заробитчане выезжали из страны. В качестве альтернативы им собираются предложить дешевые кредиты малому и среднему бизнесу, а также доступную ипотеку.

Про це розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, упродовж двох останніх тижнів ОПУ разом із Міністерством фінансів відпрацьовують завдання президента щодо дешевих кредитів, передає LIGA.net.

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Президент їм ставить завдання, щоб у нас були реально дешеві кредити – під 5 – 9%". Кредити видаватимуть малому та середньому бізнесу. А протягом одного двох днів буде пропозиція дешевої іпотеки для населення – в районі 10%,

– зазначив Тимошенко.

Заступник голови Офісу президента додав, що зараз, за ​​версією влади, краще для українців бути в країні, незалежно від того, заробітчани вони чи ні. За його словами, держава хоче зрозуміти причину виїзду українців за кордон. Якщо будуть офіційні запити на довгострокову роботу, їх розглянуть МЗС і уряд.

"Ми не хочемо, щоб це були туристи, які через три дні або тиждень повернуться в країну, і ми не будемо знати, що з ними робити. Ми тільки налаштували нормальну систему обсервації завдяки додатку "Дій вдома"", – каже керівник ОПУ.

Також Тимошенко повідомив, що рішення просто заборонити виїзд немає, тому що не можна людям заборонити вилітати. Однак, можна цей процес обмежити.

Зверніть увагу! 23 квітня майже 200 українців полетіли чартером до Фінляндії збирати полуницю. Чартер організували фінські фермери. Також аналогічний літак вилетів до Великої Британії. Хоча спочатку авіакомпанія МАУ скасувала це рейс через заборону Державіаслужби.

Раніше у Кабміні підкреслювали, більшість країн закрили свої кордони у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, є і такі, які попри закриті кордони, готові прийняти українських робітників. І вони надсилають до Кабміну відповідні запити.

В уряді на це відповіли, що є готовими розглядати кожен такий запит. Але ухвалюватимуть рішення точково:

виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні,

за дотримання певних умов.

Крім того, роботодавець має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування. Простежити за ситуацією повинна влада країни, що прийматиме українців.

Карантин в Україні та закриті кордони: головне

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня.

З 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закрито.

Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту. Щодо відкриття кордонів – інформацію там немає.



Де в Україні можна перетнути кордон під час карантину / Інфографіка 24 каналу