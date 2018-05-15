Выезжая из РФ, литовец пытался провезти 26 килограммов наркотиков в Украину: фото и видео

14 мая на Черниговщине в пункте пропуска "Сеньковка" украинские таможенники, пограничники и представители СБУ задержали гражданина Литвы, который пытался провезти в Украину 26 килограммов похожего на наркотическое средство вещества.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Литовец въезжал в Украину из Российской Федерации, перевозя вещество в автомобиле марки BMW Х5. 22-летний мужчина выбрал движение через "зеленый" коридор, чтобы показать, что не перевозит запрещенных вещей. Однако при осмотре пограничная собака Альфа отреагировал на машину литовца.



Тайник с веществом, похожим на наркотик



В тайнике было 26 пакетов вещества

Пограничная собака Альфа натренированная на поиск наркотических веществ

"Автомобиль направили на тщательную проверку, где после демонтажа конструктивных элементов кузова обнаружили специально оборудованный тайник. В нем находились 26 свертков с порошкообразным веществом общим весом 26 кг. По внешним признакам часть вещества похожа на героин, а другая на медицинский опиум сырца", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли вещество для экспертизы. По данному факту направлено уведомление о признаках правонарушения УК за контрабанду наркотических и психотропных средств.

Смотрите видео ГПСУ задержания литовца.