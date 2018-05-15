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Выезжая из РФ, литовец пытался провезти 26 килограммов наркотиков в Украину: фото и видео

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26 пакетов вещества, похожего на наркотик
26 пакетов вещества, похожего на наркотик / dpsu.gov.ua

14 мая на Черниговщине в пункте пропуска "Сеньковка" украинские таможенники, пограничники и представители СБУ задержали гражданина Литвы, который пытался провезти в Украину 26 килограммов похожего на наркотическое средство вещества.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Литовец въезжал в Украину из Российской Федерации, перевозя вещество в автомобиле марки BMW Х5. 22-летний мужчина выбрал движение через "зеленый" коридор, чтобы показать, что не перевозит запрещенных вещей. Однако при осмотре пограничная собака Альфа отреагировал на машину литовца.

Сховок з наркотиками
Тайник с веществом, похожим на наркотик

В схованку були 26 пакунків речовини
В тайнике было 26 пакетов вещества

Прикордонний собака Альфа натренований на пошук наркотичних речовинПограничная собака Альфа натренированная на поиск наркотических веществ

"Автомобиль направили на тщательную проверку, где после демонтажа конструктивных элементов кузова обнаружили специально оборудованный тайник. В нем находились 26 свертков с порошкообразным веществом общим весом 26 кг. По внешним признакам часть вещества похожа на героин, а другая на медицинский опиум сырца", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли вещество для экспертизы. По данному факту направлено уведомление о признаках правонарушения УК за контрабанду наркотических и психотропных средств.

Смотрите видео ГПСУ задержания литовца.

 

Теги: СБУ Криминальные новости Новости России Наркотики Литва Государственная таможенная служба
Источник: 24 Канал
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