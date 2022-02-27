Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он рассказал о ситуации по состоянию на 27 февраля.

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"Враг старался прорваться в наши города, но Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков – под полным украинским контролем. Мы выстояли и продолжаем убивать врага", – заверил Денисенко.

Киевлян призвали сидеть дома или в бомбоубежищах. Уезжать за город – опасно.

Обращение советника министра МВД к киевлянам: смотрите видео