Выезжать из Киева опасно, оставайтесь дома или в бомбоубежищах, – советник министра МВД

Враг в ночь на 27 февраля беспощадно атаковал украинскую столицу, пытаясь ее захватить. ВСУ дают достойный отпор, но киевлян просят не выходить из домов.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он рассказал о ситуации по состоянию на 27 февраля.

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"Враг старался прорваться в наши города, но Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков – под полным украинским контролем. Мы выстояли и продолжаем убивать врага", – заверил Денисенко.

Киевлян призвали сидеть дома или в бомбоубежищах. Уезжать за город – опасно.

Обращение советника министра МВД к киевлянам: смотрите видео