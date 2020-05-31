Как выглядел Киев в прошлом и сейчас: фотосравнение
Киев продолжают застраивать. Появляются новые памятники архитектуры или же старые заменяются новыми. 24 канал решил сравнить, как выглядел Киев более 30 лет назад и сейчас.
По случаю празднования Дня Киева в онлайн-режиме, редакция 24 канала предлагает вам интересные фотографии Киева в прошлом и сейчас.
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Центральный универсальный магазин в Киеве – это историческая и архитектурная достопримечательность города. Универмаг был спроектирован в стиле ар деко. Также строительство Цума было достаточно долгим. 1 мая 1939 года в универмаг зашли первые посетители.
Бессарабский рынок – крытый рынок, построенный в 1910 – 1912 годах. Архитектором был Генрих Гай.
Интересный факт, что на этой площади торговля велась еще до появления рынка.
Сейчас гостиница "Днепр" – это четырехзвездочная гостиница города Киева. Ее построили в 1964 году. Архитектор – Ирма Каракис.
Здание Верховной Рады Украины – построено в 1939 году по проекту архитектора Владимира Заболотного. Строительные работы продолжались в течение трех лет.
Первоначальное здание Киевского вокзала было построено еще в 19 веке. На фото фасад Центрального вокзала в 1990 годах и в наше время.
Контрактовая площадь – площадь в Подольском районе города. Она возникла еще во времена Киевской Руси. Название площади возникло из-за того, что именно здесь купцы Киева заключали контракты. А с конца 18 века здесь каждый год проходили международные контрактовые ярмарки.