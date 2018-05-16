Выглядит эффектно: Microsoft показал 50,5-дюймовый экран

Корпорация Microsoft представила еще одну версию настенного компьютера Surface Hub. Экран имеет 50,5 дюймов в диагонали. Он рассчитан для корпоративного использования.

Об этом пишет ua-format.com.

50,5-дюймовый экран имеет разрешение 4K+ с соотношением сторон 3:2. Его можно размещать в горизонтальном и вертикальном положении. Компьютер поддерживает стилус Surface Pen, пользователи авторизуются с помощью сканера отпечатков пальцев.

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Компьютер работает на специальной версии Windows 10. Также он оснащен микрофоном, динамиком и веб-камерой.

В продажу Surface Hub 2 поступит не скорее 2019 года. Цена новинки пока неизвестна. Однако, его предшественник Surface Hub стоил не дешево – 8999 долларов.

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