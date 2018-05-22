Выглядит эффектно: в сети появилось видео OnePlus 6 с абсолютно прозрачной задней крышкой

Новый флагманский смартфон OnePlus 6 уже протестировали на прочность и поэтому известный видеоблоггер Зак Нильсон устроил гаджету еще одно испытание. На этот раз он показал, как выглядит новинка с полностью прозрачной задней крышкой.

Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале блоггера.

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OnePlus 6 стал первым флагманом производителя со стеклянной задней крышкой. Он выпускается в трех цветах: глянцевый черный, матовый черный и матовый белый. Также есть специальная версия OnePlus 6 Avengers Limited Edition в эксклюзивном дизайне.

С помощью фена Нильсон разогрел клей под задней крышкой, а затем отсоединил ее. При разборке блогер обнаружил, что аккумулятор у гаджета белого, а не красного цвета, как это было в случае с оригинальным OnePlus One и OnePlus 2. Поэтому блоггер наклеил на батарею красный стикер. Затем он занялся удалением черного покрытия со стеклянного задника. После сборки у Зака ​​вышел уникальный вариант OnePlus 6 с прозрачной крышкой, под которой видны все "внутренности" смартфона.

Установка прозрачной задней крышки на OnePlus 6 – смотрите видео