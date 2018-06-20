Выглядит невероятно: появилось фото возможного прототипа смартфона Samsung Galaxy S10

В сети появилось фото, на котором может быть изображен будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S10. Снимок обнародовал инсайдер под ником Ice universe.

Об этом пишет phonearena.com.

Правда, пользователь прямо не написал, что на снимке именно Galaxy S10. И, как известно, Samsung Galaxy S10 с кодовым названием Beyond должен быть практически безрамочным по периметру дисплея.

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На снимке рамки действительно минимальны: на лицевой панели нет ни выреза для громкоговорителя, ни фронтальной камеры, ни каких-либо датчиков.

Правда, нельзя исключать, что этот снимок всего лишь подделка, созданная на базе Galaxy S9.

При этом компания Samsung пока не делала официальных заявлений по этому поводу.

This may be a design beyond. pic.twitter.com/lViQUsW1Jv — Ice universe (@UniverseIce) 20 червня 2018 р.

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