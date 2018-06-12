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Выгляжу моложе каждый день: модель Барбара Палвин сравнила себя с Бенджемином Баттоном: фото

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Барбара Палвин
Барбара Палвин / GettyImages

24-летняя популярная венгерская модель Барбара Палвин часто публикует селфи в своих социальных сетях и имеет большое количество поклонников, которых поражает милая и несколько детская внешность супермодели.

Так, Барбара опубликовала новое селфи, на котором отметила, что каждый день выглядит все моложе. Об этом модель написала на своей странице в Instagram.

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"Вместо того, чтобы взрослеть, я чувствую, что выгляжу моложе каждый день. Как?" – прокомментировала фотографию Барбара.

После чего добавила хэштег Бенджамин Баттон.

Отметим, Баттон – главный герой фильма Дэвида Финчера "Загадочная история Бенджамина Баттона". В нем рассказывается история о человеке, который живет в обратном порядке: рождается старым и молодеет с каждым днем.

барбара палвін
Барбара Палвин / Instagram

 

Теги: LifeStyle Кино Мода
Источник: 24 Канал
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