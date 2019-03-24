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      Выгнали из партии, с работы и бросили за решетку: фотограф испортил кадр лидеру Северной Кореи

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      Ким Чен Ын
      Ким Чен Ын / Getty Images

      Три секунды изменили жизнь фотографа лидера КНДР. Он задумался, как лучше отснять Ким Чен Ына, и этим испортил и фото, и телетрансляцию. Как следствие – мужчину уволили с работы и исключили из правящей Трудовой партии. А впоследствии – арестовали за "нанесение вреда наивысшему достоинству". О дальнейшей судьбе фотографа ничего не известно.

      Арестовали Ли Чи, 47-летнего фотографа студии Chosun Records, еще 12 декабря 2018 года. Известно об этом стало только теперь – пишет издание Daily NK, ссылаясь на собственные источники. Ранее Ли сопровождал лидера КНДР для съемок "революционной деятельности крупнейшего мирового лидера".

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      Инцидент, который резко изменил жизнь фотокорреспондента, произошел 10 октября 2018 года. Фотограф закрыл вспышкой шею Ыну, ведь стоял перед креслом "мирового лидера", закрывая обзор для телекамер. Да еще и находился ближе, чем за два метра до Ына – что категорически запрещается.

      Ин
      Вот этот кадр вызвал изгнание и арест фотографа в Северной Корее

      Ли заслонял часть тела Кима в течение примерно трех секунд. Власти расценили это как преступление, "антипартийный акт, который подорвал высочайшее достоинство страны".

      Что известно о Северной Корее?Корейская Народно-Дипломатическая Республика (КНДР или часто "Северная Корея" – неофициально) имеет границы с Россией, Китаем и Южной Кореей. Столица – Пхеньян. Официально у Северной Кореи социалистический строй. Но фактически это типично тоталитарная страна с диктатурой верховного лидера, власть которого передается по наследству – сейчас это Ким Чен Ын.

      Страна часто проводит ядерные испытания, почему и находится под санкциями. Но пытается построить хоть какой-то диалог с Южной Кореей и США, несмотря на то, что в целом местная идеология "чучхе" предусматривает довольно изолированное существование.

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      Теги: КНДР СМИ Журналисты Ким Чен Ын
      Источник: 24 Канал
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