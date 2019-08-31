Выгоднее покупать уголь в США , чем оплачивать работу украинских шахт, – Фурса

Для государства выгоднее покупать уголь в Колумбии или США и платить зарплату украинскому шахтеру, чем заставлять этого шахтера на ту же зарплату добывать уголь в Украине и оплачивать работу государственных шахт.

Такое мнение в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" выразил экономический эксперт Сергей Фурса.

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"Когда вы жалуетесь на высокие цены на электричество, то должны одновременно требовать закрытия госшахт. Если вы этого не хотите, то нечего жаловаться. Если хотите оплачивать коррупцию под государственным управлением, то платите. Но не сетуйте на инфляцию", – заверил он.

Есть еще один аргумент: шахты выполняют социальную функцию, поэтому их нельзя закрывать. Его используют казнокрады, когда хотят защитить свои схемы. Мол, госкомпании должны выполнять социальную функцию, поэтому не надо требовать от них доходности,

– отметил эксперт.

И объяснил, что на самом деле за этими словами скрывается простое желание сохранить свои потоки. Поэтому правильно ли понимать, что сохранять работу, на которой люди ежедневно рискуют своим здоровьем, а потом еще и умирают на 20-30 лет раньше, это – социальная функция?



Украинские шахтеры часто бастуют из-за ненадлежащих условий труда

По мнению Фурсы, социальная функция обычно предполагает другое. "Правильно ли понимать, что она – это династии шахтеров, которые в своей жизни не видели ничего, кроме шахты", – спросил экономист. И добавил: если те шахтеры, которые уже работают, могут отчаянно цепляться за привычное положение вещей, то стоит подумать об их детях, которые могут избежать такой участи.

Тем более, в стране сейчас дефицит рабочей силы и люди не останутся без работы. Задача государства – не финансировать коррупцию, а направить средства, причем гораздо меньшие, на то, чтобы эти люди нашли другую работу, научить их другой работе,

– убежден он.

По словам эксперта, вряд ли люди, которые в результате проживут на 30 лет дольше, будут против. Да, они подарят лучи ненависти тем, кто закроет их шахты сейчас. Однако есть популярные шаги, а есть правильные. Поэтому хочется пожелать власти делать именно правильные.

"Тем более, что для налогоплательщиков выгодно даже до конца жизни шахтеров платить им такие же или даже выше зарплаты. Даже, если они будут просто сидеть дома и разгадывать кроссворды", подытожил Фурса.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность" Сергея Фурсы за 31 августа 2019