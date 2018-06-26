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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Выгодны ли политическим силам погромы ромов: мнение эксперта

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За два месяца поселения ромов громили пять раз
За два месяца поселения ромов громили пять раз / Фото из открытых источников

Погромы ромов продолжаются, поскольку преступники не наказаны, и это мотивирует к следующему преступлению. И хотя проблема ксенофобии присуща многим странам Запада, именно Украину могут сделать козлом отпущения.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

Более подробно о погромах ромов в материале: Нападения на ромов: о причинах погромов и путях решения проблемы

По словам политолога, общество должно быть уверенным, что каждый, кто совершает незаконные действия против любого человека, должен быть наказан. В то же время Дымов отмечает, что проблема ромов и ксенофобских настроений в целом сегодня существует во многих западных странах.

"Ксенофобские настроения существуют не только в Украине. Сегодня мы видим неприятие на Западе беженцев и вообще людей другого образа жизни. В Германии даже в правящей коалиции заявляют о том, что выгонять из страны тех, кто имеет прописку в других государствах ЕС. Такие проблемы в Италии, Греции. В США делают громкие заявления об эмигрантах", – отмечает Валерий Дымов.

Читайте также: Жестокое нападение на ромов во Львове: Грицак рассказал о причастности России

Эксперт отмечает: решить проблему цыган сложно из-за того, что их очень трудно интегрировать в общество.

Трудно интегрировать тех людей, которые ставят вопрос собственной идентичности именно в том, что они не хотят быть интегрированными. Сложно сделать социальные лифты в кастовой общине, каковой являются цыгане. Эти проблемы надо решать, но даже богатые страны не в состоянии. И они просто могут найти крайних – Украину, обращая внимание на нас, как государство, где нарушаются права нацменьшинств, чтобы скрыть собственные проблемы,
– считает Дымов.

При этом, по мнению Дымова, вряд ли за нападающими стоит какая-то партия или политическая группа. Во-первых, ни одна политическая сила не взяла на себя ответственность. Во-вторых, это не выгодно, если учесть пристальное внимание Совета Европы и общества в целом к ​​этой проблеме. "Неполиткорректные" вещи, отмечает эксперт, не стоит делать составляющей своей политики.

Напомним, вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов во Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента.

Теги: Новости Украины Новости политики Ромы Арсен Аваков Новости Львова Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
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