В телеграм-канале утверждают, что женщина с младенцем ночует на детской площадке возле дома. Однако в полицию обращаться не хочет.

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Женщина с 2-месячным младенцем ночует на детской площадке

Мужчина пятую ночь подряд выгоняет на ночь из квартиры свою жену с двухмесячным ребенком в микрорайоне Котовском. Все из-за того, что малыш плачет и не дает спать мужчине после дневной работы,

– утверждают очевидцы.

Женщина с ребенком ночуют возле дома. На видео, снятом очевидцами, заметно, что женщина спит в детском игровом манеже на детской площадке. Неподалеку возле нее младенец в коляске.

Женщина лежит на детской площадке, а рядом – младенец: смотрите видео

Очевидцы утверждают, что женщина отказывается обращаться в полицию. Однако люди в комментариях возмущены такой ситуацией – одни не верят, что это может быть правдой, некоторые осуждают мужчину, другие – советуют женщине позаботиться о себе и младенце.

Другие отмечают – матери стоит подумать о своей безопасности и ребенка. Ведь женщина и младенец на улице ночью могут стать мишенью для преступников.

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