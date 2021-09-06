Выгоняет муж: в Одессе женщина с 2-месячным младенцем уже 5 суток ночует на улице
Источник:телеграм "Новости Одессы"
В Одессе женщина с младенцем уже 5 сутки ночует на улице из-за действий ее мужа и, очевидно, отца ребенка. По словам очевидцев, мужчине мешает выспаться плач младенца.
В телеграм-канале утверждают, что женщина с младенцем ночует на детской площадке возле дома. Однако в полицию обращаться не хочет.
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Женщина с 2-месячным младенцем ночует на детской площадке
Мужчина пятую ночь подряд выгоняет на ночь из квартиры свою жену с двухмесячным ребенком в микрорайоне Котовском. Все из-за того, что малыш плачет и не дает спать мужчине после дневной работы,
– утверждают очевидцы.
Женщина с ребенком ночуют возле дома. На видео, снятом очевидцами, заметно, что женщина спит в детском игровом манеже на детской площадке. Неподалеку возле нее младенец в коляске.
Женщина лежит на детской площадке, а рядом – младенец: смотрите видео
Очевидцы утверждают, что женщина отказывается обращаться в полицию. Однако люди в комментариях возмущены такой ситуацией – одни не верят, что это может быть правдой, некоторые осуждают мужчину, другие – советуют женщине позаботиться о себе и младенце.
Другие отмечают – матери стоит подумать о своей безопасности и ребенка. Ведь женщина и младенец на улице ночью могут стать мишенью для преступников.
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