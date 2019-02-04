Выговоры, обыски, увольнения: как наказывали честных людей, которые бросили вызов системе

Немало чиновников и судей, которые разоблачают недостатки существующей системы, впоследствии страдают от ее же рук – в то время, как те, кто стоят за громкими делами и коррупционными скандалами, избегают наказаний. Мы дожились до того, что только через публичность можем остановить такую расправу.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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Он отметил, что стоит вспомнить судьбу Анны Саламатиной, сотрудницы Агентства предотвращения коррупции. Женщину уволили после того, как она разоблачила влияние Администрации президента на работу этого органа.

Еще один пример – это все круги ада, которые пришлось пройти судье Ларисе Гольник, которая задокументировала попытку дачи ей взятки мэром Полтавы. Вместо того, чтобы наказать сообщников коррупционера в судебной системе, против судьи Гольник вынесли выговор за якобы несоблюдение "правил трудовой дисциплины", – заверил Лещенко.

Это лишило ее возможности баллотироваться в Антикоррупционный суд. В конце концов, Верховный суд Украины недавно отменил выговор, но поезд ушел – она не смогла попасть на эту работу,

– отметил нардеп.

И рассказал еще один случай – когда генеральный прокурор Юрий Луценко "травил" руководителя департамента специальных расследований Сергея Горбатюка. Тот отказался выполнять указания генпрокурора и сливать дела против денежных соратников Януковича. За это Горбатюк получил и выговоры, и постоянные попытки расформировать департамент.



Сергей Горбатюк

По словам Лещенко, недавно Нацполиция возбудила уголовное производство против эксперта Надежды Бугровой, которая разоблачила сына Авакова. Женщина провела именно то исследование, которое доказало все возможные нарушения при изготовлении рюкзаков, после чего НАБУ вручило Авакову-младшему подозрение.

Надзор в таком важном расследовании взяла на себя военная прокуратура. При чем, чтобы усложнить защиту своих прав, дело против киевского эксперта намеренно передали в Хмельницкую область,

– отметил народный избранник.

Он добавил, что по месту работы и жительства Бугровой и ее родственников были проведены обыски, в ходе которых изъяли 26 оригиналов свидетельств и сертификатов, подтверждающих ее статус специалиста в области проведения товароведческих исследований. Также были изъяты все имеющиеся деньги и банковские карты, включая пенсионную.

"Эти истории поучительны, так как показывают, что система будет бороться с любым, кто против нее пойдет. И так будет до тех пор, пока мы не разрушим эту самую систему", – подытожил нардеп.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 4 февраля 2019 года: