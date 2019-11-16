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      Выгуливал леопарда прямо на улицах Киева: Сеть возмутили неожиданные фото

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      Леопард в Киеве? / Иллюстративное фото (pixabay)

      Прохожие в Киеве заметили мужчину, который выгуливал большую кошку – вроде, леопарда. Эти животные не могут быть домашними по своей природе, поэтому являются угрозой для людей.

      Фото мужчины, который гуляет возле Ботанического сада в Киеве с леопардом на поводке, опубликовало 15 ноября сообщество UAnimals в фейсбуке.

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      Фотографии сделаны, пишут в сообществе, на пересечении Назаровской и Льва Толстого.

      Заметим, что леопарды – опасные животные, гулять с ними – опасно и для людей, и для самого зверя.

      Впрочем, пользователи сети усомнились, действительно ли это леопард, поскольку фото некачественные. Предположили, что это может быть сервал или кот Ашера.

      Для сравнения: леопард, сервал и кот Ашера (фото pixabay)

       

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      15 ноября
      952
      Автор: Северин Трач
      Теги: Мир животных Новости Киева Курьезные новости
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