Выгуливал леопарда прямо на улицах Киева: Сеть возмутили неожиданные фото

Прохожие в Киеве заметили мужчину, который выгуливал большую кошку – вроде, леопарда. Эти животные не могут быть домашними по своей природе, поэтому являются угрозой для людей.

Фото мужчины, который гуляет возле Ботанического сада в Киеве с леопардом на поводке, опубликовало 15 ноября сообщество UAnimals в фейсбуке.

Читайте также: Из-за изменения климата по миру распространяется вирус, который убил больше 20 тысяч животных

Фотографии сделаны, пишут в сообществе, на пересечении Назаровской и Льва Толстого.

Заметим, что леопарды – опасные животные, гулять с ними – опасно и для людей, и для самого зверя.

Впрочем, пользователи сети усомнились, действительно ли это леопард, поскольку фото некачественные. Предположили, что это может быть сервал или кот Ашера.

Для сравнения: леопард, сервал и кот Ашера (фото pixabay)

Смотрите также: Спасатели вытащили из огня крохотного котенка – трогательные фото