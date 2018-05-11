Выход США из иранского ядерного соглашения: в МИД России настояли на встрече Трампа и Путина

После заявления главы Белого дома о выходе США из иранского ядерного соглашения, "крайне важно" организовать встречу между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, сообщает Bloomberg.

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Благодаря встрече на высшем уровне можно было бы ограничить негативные последствия (выхода США по ядерной сделки с Ираном – "24"), а дипломатия получила бы еще один шанс,

– высказался российский чиновник в интервью американскому изданию.

Как отмечается, в марте американский лидер Дональд Трамп поздравил по телефону главу Кремля Владимира Путина с переизбранием и предложил посетить Вашингтон с официальным визитом.

"Это (проведение встречи – "24") необходимо в любом случае, особенно после того, как во время телефонного разговора президенты отметили необходимость решить накопившиеся проблемы в сфере стратегической стабильности", – заверил заместитель министра иностранных дел РФ.

8 мая глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов иранского ядерного соглашения и объявил о готовности ввести мощные санкции против Тегерана. Лидер Ирана остро воспринял решение президента США, не исключив возможность того, что его страна возобновит свою ядерную деятельность. В ЕС и ООН также недовольны таким шагом лидера Штатов.