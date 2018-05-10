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Выход США из ядерной сделки с Ираном: Трампа поддержала одна из стран Ближнего Востока

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Саудовская Аравия поддержала решение Трампа о выходе США из ядерной сделки
Саудовская Аравия поддержала решение Трампа о выходе США из ядерной сделки / Фото из открытых источников

Королевство Саудовская Аравия заявила о поддержке решения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает издание SPA.

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Королевство Саудовская Аравия поддерживает шаги, объявленные президентом США Дональдом Трампом о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном, и заявление о повторном введении экономических санкций против Ирана, которые были приостановлены в соответствии с ядерной сделкой,
– говорится в сообщении.

В Саудовской Аравии подчеркнули, что Иран использовал экономические выгоды от отмены санкций для продолжения своей дестабилизирующей деятельности в регионе.

"Это было сделано путем разработки программы баллистических ракет и поддержки террористических группировок в регионе, включая группировки "Хезбалла" и мятежные вооруженные отряды хуситов", – добавили в королевстве.

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести высокий уровень санкций против Ирана.

Ядерная сделка с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна была быть вывезена.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Иран Ядерная безопасность Саудовская Аравия
Источник: 24 Канал
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