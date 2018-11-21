Выход США из ракетного договора: у Путина пригрозили реакцией на угрозу для России и Белоруссии
В России считают, что намерение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создает вызовы безопасности для Москвы и Минска. В Кремле утверждают, что такие нарушения требуют соответствующей реакции.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
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Так, вопрос "вызовов безопасности" обсуждался на совместном заседании коллегии МИД РФ и Беларуси.
Высказали озабоченность ростом напряженности на Европейском континенте во многом из-за наращивания военной активности НАТО вблизи наших границ. Также в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности,
– сказал Лавров.
Глава российского ведомства утверждает, что такое решение США создает вызовы безопасности России и Беларуси, которые требуют соответствующей реакции как по линии "союзного государства", так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности.
Напомним,глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, который действовал с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности.
В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же расторгнут Договор о ликвидации РСМД.
О каком договоре идет речь?
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.
Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.
Что такое Организация договора о коллективной безопасности?
Военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Организация взяла на себя ответственность за обеспечение коллективной безопасности и стабильности в евразийском регионе. Она способна решать задачи как оперативно-тактического, так и стратегического характера. Власть России пытается подать ОДКБ как реальную альтернативу НАТО и всеми силами добивается увеличения веса ОДКБ в системе международных отношений. С декабря 2004 года ОДКБ имеет статус наблюдателя Генеральной ассамблеи ООН.