"Выходи, урод, ***": журналист показал возмутительный произвол силовиков под Радой

Накануне во время штурма палаточного городка под Верховной Радой правоохранители применяли силу не только не прочь митингующих, но и против журналистов, у которых была при себе надпись "Пресса". В частности, один из силовиков ударил ногой по голени известного журналиста Богдана Кутепова.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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Накануне я единственный из всех журналистов во время разгона палаточного городка работал в оранжевом жилете с крупной надписью "Пресса" на спине. И это было постоянным поводом для шипений и претензий со стороны нео-"беркутов". Меня постоянно пытались выгнать и не дать снимать. Спасала, вы не поверите, только карта аккредитации в Верховную Раду и мантра о том, что сегодня же официальный рабочий день вместо 9 марта, поэтому я работаю легально на территории ВР,

– отметил он.

По его словам, рядом с ним в палаточном городке под Радой работало много представителей других СМИ, но они были одеты в черное, следовательно, по его убеждению, похожи на "группу документирования", а не на журналистов.

"Вчера, 3 марта, я написал сообщение о том, что "космонавт" без номера на шлеме и без жетона ударил меня ногой по голени и сказал: "Выходи урод, нах ... ", после чего меня вывели за периметр. Этот пост распространили почти тысячу раз, но для аваковских подданных вроде Тёмы Шевченко, моих слов, оказывается, недостаточно. Этот господин смеет ставить под сомнение мою репутацию, мол, у меня нет доказательств. То есть, значит, я вру. Ждите, но смартфоны с камерами появились не так давно. А устное заявление о преступлении, а сообщение в сети интернет с каких пор это перестали быть основанием для реагирования? Я уже молчу о репутации Артема Шевченко, которому уважаемый человек и руки не подаст", – подчеркнул журналист и опубликовал соответствующее видео.

Напомним, ранее сайт "24" писал, что во время штурма палаточного городка под Верховной Радой один из правоохранителей применил газовый баллончик против журналиста "Радио Свобода" Сергея Нужненко.