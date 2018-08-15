Выходка Адриано стоила "Спартаку" 20 миллионов евро – футбольный агент

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал вылет "Спартака" из Лиги Чемпионов от греческого ПАЛКа по итогам двух матчей третьего квалификационного раунда турнира (2:3 и 0:0).

В Москве же "Спартаку" достаточно было выиграть с минимальным счетом. И все снова пошло кувырком для команды, когда на 33 минуте красную карточку получил бывший игрок "Шахтера" Луис Адриано.

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Позором такой вылет не назовешь. Все-таки команда играла вдесятером. Но я же говорил, что трансфер Адриано ничего хорошего команде не принесет. Вот он и не приносит. На мой взгляд, Каррера зря поставил его в стартовый состав. Старший Луческу, который фактически главный тренер команды, и весь штаб, который работал в "Шахтере", знают Адриано как облупленного. На сегодняшний день выходка Луиса стоила "Спартаку" 20 миллионов евро, причитающиеся за групповой этап турнира, – сказал Дмитрий Селюк для издания Sport24.

Напомним, что первый матч в Греции был довольно провальным для российской команды. "Спартак" вел в счете 0:2, но в итоге проиграл 3:2. При этом в конце матча команда из страны-агрессора не сумела забить пенальти и сравнять счет.

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