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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выходка Адриано стоила "Спартаку" 20 миллионов евро – футбольный агент

93 Читати новину українською
Удаление Луиса Адриано
Удаление Луиса Адриано

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал вылет "Спартака" из Лиги Чемпионов от греческого ПАЛКа по итогам двух матчей третьего квалификационного раунда турнира (2:3 и 0:0).

В Москве же "Спартаку" достаточно было выиграть с минимальным счетом. И все снова пошло кувырком для команды, когда на 33 минуте красную карточку получил бывший игрок "Шахтера" Луис Адриано.

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Позором такой вылет не назовешь. Все-таки команда играла вдесятером. Но я же говорил, что трансфер Адриано ничего хорошего команде не принесет. Вот он и не приносит. На мой взгляд, Каррера зря поставил его в стартовый состав. Старший Луческу, который фактически главный тренер команды, и весь штаб, который работал в "Шахтере", знают Адриано как облупленного. На сегодняшний день выходка Луиса стоила "Спартаку" 20 миллионов евро, причитающиеся за групповой этап турнира, – сказал Дмитрий Селюк для издания Sport24.

Напомним, что первый матч в Греции был довольно провальным для российской команды. "Спартак" вел в счете 0:2, но в итоге проиграл 3:2. При этом в конце матча команда из страны-агрессора не сумела забить пенальти и сравнять счет.

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Теги: Новости спорта Футбол
Источник: 24 Канал
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