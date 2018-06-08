Выходные на крыше собственного дома: ЖК "Малахит" открыли лаунж-зону с видами Киева

У жителей жилого комплекса "Малахит" появилась уютная зона отдыха практически в центре Киева посреди плотной застройки.

Здесь, на крыше дома, можно насладиться чистым воздухом, красивыми пейзажами и компанией друзей, а также познакомиться со своими соседями.

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Пространство на крыше разделено на различные зоны: здесь есть и кафе под открытым небом, и кинотеатр, и детская площадка, и зона для барбекю и отдыха. Территория релакса рассчитана на 60 посетителей.



На крыше дома есть детская площадка

Когда организован четкий концепт отдыха, то конечно, людям будет даже приятно посмотреть, что другие отдыхают, соседи. Возникнет желание присоединиться, познакомиться, пообщаться,

– сказал исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич.

Коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская отметила, что их компания понимает важность таких фишек комплекса, их эстетической привлекательности, комфорта для жителей.

Мы планируем открывать много объектов благоустройства, таких как фонтаны, парки на территории комплексов, скверы, зоны отдыха, детские площадки с современным оборудованием, каскадные водоемы и тому подобное. Для того чтобы территория была красивой, привлекательной, для того чтобы жители получали удовольствие от проживания в комплексе,

– добавила она.

Жилой комплекс "Малахит" – один из 11-ти жилых комплексов, которые "Интергал-Буд" возводит в столице и пригороде. В прошлом году компания получила за него премию престижного всеукраинского конкурса IBuild в номинации "Лучший жилой комплекс года".